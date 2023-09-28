Італія

В клубі запевнили, що не мали наміру ображати гравця.

Наполі прокоментував ситуацію з Віктором Осімгеном, через яку нігерійський нападник образився на клуб.

"Наполі, щоб уникнути будь-яких спекуляцій з цієї теми, уточнює, що ніколи не мав наміру образити або висміяти Віктора Осімгена. Як доказ цього, під час літнього трансферного вікна клуб рішуче відхилив всі пропозиції, що надійшли щодо нападника.

Загальний досвід демонструє, що в соціальних мережах, зокрема в TikTok, використовується експресивна форма мови для веселого та легкого контенту, без будь-яких намірів насміхатися. Так було й у випадку з Осімгеном. Однак якщо Віктор і угледів щось образливе у свій бік, то це не було метою клубу", – йдеться в заяві Наполі на офіційному сайті.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що зламаний акаунт TikTok Наполі виклав образливе відео на адресу Осімгена — агент гравця позиватиметься проти клубу до суду.