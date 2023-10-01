Завершився матч чемпіонату Італії.
Рома - Фрозіноне, Getty Images
01 жовтня 2023, 23:41
У рамках сьомого туру чемпіонату Італії Рома на своєму полі приймала Фрозіноне.
Колектив Жозе Моурінью зумів обіграти гостей, відправивши до їхніх воріт два голи.
Таким чином, Рома здобула свою першу перемогу за три матчі. Раніше колектив португальського фахівця програв два матчі поспіль.
Рома - Фрозіноне 2:0
Голи: Лукаку, 22, Пеллегріні, 83.
Рома: Патрісіу, Манчіні, Крістанте, Ндіка, Карсдорп (Р. Крістенсен 70), Бове, Паредес, Спінаццола, Лоренцо Пеллегріні (Ауар 85), Дібала (Азмун 90), Лукаку.
Фрозіноне: Тураті, Монтерізі, С. Романьолі (Брешіаніні 19), Околі, Маркіцца, Ойоно, Барренечеа (Ібрагімович 86), Маццителлі (Бурабія 86), Суле, Чуні (Хеддіра 61), Баєс (Казо 61).
Попередження: Карсдорп 64 — Барренечеа 46, Суле 81.