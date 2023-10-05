Клуб хоче підписати гравця національної збірної України.
Георгій Судаков - Getty Images
05 жовтня 2023, 18:34
Ювентус відправив скаута на матч Ліги чемпіонів між Антверпеном і Шахтарем, щоб особисто спостерігати за Георгієм Судаковим - повідомляє Sky Sports Italia.
Колектив з Турину дуже зацікавлений у півзахисникові, і може бути готовий зробити пропозицію щодо його придбання вже в січні.
Однак перехід у середині сезону, швидше за все, залежатиме від готовності Шахтаря прийняти угоду про оренду з опцією або можливим зобов’язанням викупу.
Чемпіон України разом із півзахисником у стартовому складі створив камбек із бельгійським колективом, перемігши з рахунком 3:2.