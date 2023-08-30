Футболіст потрапив у непоганий рейтинг.
Георгій Судаков - Getty Images
30 серпня 2023, 17:56
Міжнародний центр спортивних досліджень поставив Георгія Судакова із Шахтаря на друге місце в списку футболістів, що готові грати у топ-чемпіонатах.
Лідерство у цьому рейтингу тримає Антоніо Сілва з Бенфіки.
Також там знайшлося місце для Арсенія Батагова (Зоря), Володимира Бражка (Динамо Київ), Валентіна Рубчінського (Дніпро-1), Максма Брагару (Чорноморець), Владислава Ваната (Динамо Київ).
Минулого сезону Георгій провів 40 матчів.