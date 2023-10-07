Італія

"Особливий" готовий до зміни чемпіонату.

Головний тренер Роми Жозе Моурінью на тлі тиску через невдалі результати запевнив, що готовий поїхати в Саудівську Аравію.

"Коли я буду вільний, я поїду до Саудівської Аравії, але я переконаний, що буду там працювати. Не знаю, коли, але я в цьому майже впевнений.

Я відданий своїй роботі з Ромою і хочу віддати клубу все до останнього дня. Ніхто не знає майбутнього, але я точно це зроблю (попрацюю в Саудівській Аравії)", — сказав португалець в інтерв'ю телеканалу MBC Egypt.

Наразі, "вовки" з вісьма пунктами займають 13 сходинку італійського чемпіонату.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Рома може звільнити Моурінью після матчу з Кальярі.