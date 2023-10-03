Італія

Керівництво римлян готове до радикальних змін.

В Ромі незадоволені виступами команди на старті сезону, тому розглядають можливість зміни головного тренера.

Як повідомляє видання SportMediaset, римляни можуть звільнити Жозе Моурінью та призначити Антоніо Конте.

Після семи зіграних матчів Рома знаходиться на тринадцятій сходинці, маючи у своєму активі лише вісім балів.

Нагадаємо. раніше головний тренер Роми Жозе Моурінью запевнив, що жахливий старт команди в цьому сезоні не пов'язаний з ним.