Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 7 жовтня 2023 року, 19:00.
Ювентус — Торіно, Getty Images
08 жовтня 2023, 08:27
У поєдинку восьмого туру італійської Серії A Ювентус на власному полі переміг Торіно в туринському дербі.
Принципове протистояння було цілком рівним у першому таймі, тому глядачі так і не побачили забитих м’ячів.
Але одразу після перерви Юве вийшов уперед за рахунком, після чого незабаром подвоїв власну перевагу й цього виявилось цілком достатньо для підсумкової перемоги.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ювентус — Торіно в 8 турі італійської Серії A:
Ювентус — Торіно 2:0
Голи: Гатті, 47, Мілік, 62
Ювентус: Щесни — Гатті, Бремер, Данило — Веа, Маккенні, Локателлі, Рабьо, Костич (Камб'язо, 76) — Міретті (Мілік, 46) — Кін (Їлдиз, 86)
Торіно: Мілінкович-Савич — Схюрс, Тамез, Родрігес (Войвода, 84) — Белланова, Річчі, Ілич (Пеллегрі, 84), Лазаро (Гінейтіс, 84) — Сек (Санабрія, 71), Сапата, Влашич
Попередження: Гатті, 71 — Белланова, 21.