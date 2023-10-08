Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 7 жовтня 2023 року, 19:00.

У поєдинку восьмого туру італійської Серії A Ювентус на власному полі переміг Торіно в туринському дербі.

Принципове протистояння було цілком рівним у першому таймі, тому глядачі так і не побачили забитих м’ячів.

Але одразу після перерви Юве вийшов уперед за рахунком, після чого незабаром подвоїв власну перевагу й цього виявилось цілком достатньо для підсумкової перемоги.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ювентус — Торіно в 8 турі італійської Серії A:

Ювентус — Торіно 2:0

Голи: Гатті, 47, Мілік, 62

Ювентус: Щесни — Гатті, Бремер, Данило — Веа, Маккенні, Локателлі, Рабьо, Костич (Камб'язо, 76) — Міретті (Мілік, 46) — Кін (Їлдиз, 86)

Торіно: Мілінкович-Савич — Схюрс, Тамез, Родрігес (Войвода, 84) — Белланова, Річчі, Ілич (Пеллегрі, 84), Лазаро (Гінейтіс, 84) — Сек (Санабрія, 71), Сапата, Влашич

Попередження: Гатті, 71 — Белланова, 21.