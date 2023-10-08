Господарі поля здобули важливу перемогу.
Монца святкує гол, Getty Images
08 жовтня 2023, 15:31
У матчі восьмого туру італійської Серії А, Монца Палладіно приймала Салернітану Паулу Соузи.
"Бріанцолі" без розвідки взялися за справу та вже до 20-й хвилині матчу забили два голи у ворота "гранатових" зусиллями Колпані та Віньято. По перерві господарі поля продовжували володіти ініціативою, що вилилося у ще один забитий м'яч. На 82-й хвилині зустрічи півзахисник Монци Пессіна реалізував пенальті, довівши рахунок матчу до крупного. Фінальний свісток рефері матчу Массімі зафіксував впевнену перемогу команди Раффаелє Палладіно.
Монца — Салернітана 3:0
Голи: Колпанi 9, Вiньято 18, Пессіна 82 (пен)
Монца: Дi Грегорiо — Кальдірола, Марі, Д`Амброзіо — Кiріакопулос (Бірінделлі 72), Гальярдіні, Колпанi (Гомес 64), Пессіна (Акпа-Акпро 85), Куррiя (Перейра 64), Вiньято (Бондо 72) — Коломбо
Салернітана: Очоа — Данілюк, Д'ємбер, Пiрола — Маццоккi (Брадарич 46), Бохинен (Маджоре 46), Кандрева, Леговскі (Мартегані 46), Кастанос (Кулібалі 83), Кабрал (Вінсент 63) — Діа
Попередження: Віньято 23 — Брадарич 63, Кулібалі 90+1