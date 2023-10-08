Італія

Господарі поля здобули важливу перемогу.

У матчі восьмого туру італійської Серії А, Монца Палладіно приймала Салернітану Паулу Соузи.

"Бріанцолі" без розвідки взялися за справу та вже до 20-й хвилині матчу забили два голи у ворота "гранатових" зусиллями Колпані та Віньято. По перерві господарі поля продовжували володіти ініціативою, що вилилося у ще один забитий м'яч. На 82-й хвилині зустрічи півзахисник Монци Пессіна реалізував пенальті, довівши рахунок матчу до крупного. Фінальний свісток рефері матчу Массімі зафіксував впевнену перемогу команди Раффаелє Палладіно.

Монца — Салернітана 3:0

Голи: Колпанi 9, Вiньято 18, Пессіна 82 (пен)

Монца: Дi Грегорiо — Кальдірола, Марі, Д`Амброзіо — Кiріакопулос (Бірінделлі 72), Гальярдіні, Колпанi (Гомес 64), Пессіна (Акпа-Акпро 85), Куррiя (Перейра 64), Вiньято (Бондо 72) — Коломбо

Салернітана: Очоа — Данілюк, Д'ємбер, Пiрола — Маццоккi (Брадарич 46), Бохинен (Маджоре 46), Кандрева, Леговскі (Мартегані 46), Кастанос (Кулібалі 83), Кабрал (Вінсент 63) — Діа

Попередження: Віньято 23 — Брадарич 63, Кулібалі 90+1