Італія 08 жовтня 2023, 17:32 Мілан вніс Жиру до списку воротарів команди Нова революційна позиція на полі — нападник-воротар. Жиру рятує, Getty Images 08 жовтня 2023, 17:32 Мілан на своєму офіційному сайті додав нападника Олів'є Жиру до списку воротарів команди. Вчора, у матчі Серії А між Дженоа та Міланом через вилучення Майка Меньяна в воротах "россонері" довелося грати французькому нападнику Олів'є Жиру. І не просто грати, а по-справжньому рятувати свою команду. Завдяки надійній грі нового голкіпера, Мілан зумів зберегти мінімальну перемогу над командою нашого Руслана Маліновського (1:0). Люди Олів'є Жиру Команди Мілан Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте