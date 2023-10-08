Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 8 жовтня 2023 року, 19:00.

Рома в рамках поєдинку восьмого туру елітного дивізіону чемпіонату Італії грала на виїзді проти Кальярі та здобула перемогу з рахунком 4:1.

Римська команда впевнено контролювала хід зустрічі, відправивши у ворота супротивника по два м'ячі в кожному з таймів, натомість пропустивши лише раз.

Зазначимо, що в разі програшу ця гра могла стати останньою для Моурінью на чолі команди.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Кальярі — Рома в 8 турі італійської Серії A:

Кальярі — Рома 1:4

Голи: Нандес, 86 — Ауар, 19, Лукаку, 20, 59, Белотті, 51

Кальярі: Скуффет — Обер (Доссена 68), Вітьєска, Хацідіакос (Дзаппа 46) — Нандес, Сулемана (Лувумбо 39), Праті, Макумбу, Ацці — Петанья (Паволетті 68), Орістаньо (Шомуродов 74)

Рома: Патрісіу — Манчіні, Крістанте, Ндіка — Карсдорп (Крістенсен 69), Бове, Паредес (Челік 69), Ауар (Пагано 69), Спінаццола — Дібала (Белотті 40), Лукаку