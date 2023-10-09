Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 8 жовтня 2023 року, 21:45.

У поєдинку восьмого туру італійської Серії A неаполітанський Наполі на власному полі поступився Фіорентині.

Для господарів усе в цій грі пішло не належним чином уже від самого початку, коли Йосип Брекало оформив швидкий м’яч.

Після цього ще в першому таймі Наполі зробив, як мінімум, одну вдалу та невдалу спроби відігратись, забивши два м’ячі зусиллями Віктора Осімгена, лише один із яких був зарахований.

Але це врівноважило ситуацію ненадовго, оскільки на початку другої половини "Партенопеї" пропустили знову та вже не змогли відігратись у подальшому, а суперники закрили гру пізнім м’ячем.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Наполі — Фіорентина в 8 турі італійської Серії A:

Наполі — Фіорентина 1:3

Голи: Осімген 45+4 — Брекало 7, Бонавентура 63, Н. Гонсалес 90+3.

Наполі: Мерет, Ді Лоренцо, Естігор, Натан, Олівера, Ангісса (Распадорі 32), Лоботка (Ліндстрем 77), Зелінські (Гаетано 77), Політано (Каюст 57), Осімген (Сімеоне 77), Кварацхелія.

Фіорентина: Терраччьяно, Кайоде (Раньєрі 83), Міленкович, Кварта, Парізі, Артур (Інфантіно 83), Данкан (Мандрагора 83), Бонавентура, Іконе (Комуццо 88), Нзола, Брекало (Н. Гонсалес 73).

Попередження: Сімеоне 90+1, Каюст 90+4 — Терраччьяно 45+3, Кварта 69, Бонавентра 70, Раньєрі 89.