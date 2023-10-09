Італія

Керманич Наполі прокоментував поразку від Фіорентини.

Неаполітанський Наполі напередодні поступився Фіорентині в домашньому матчі 8 туру італійської Серії A.

Наполі — Фіорентина 1:3 Відео голів та огляд матчу італійської Серії A

Головний тренер "Партенопеї" Руді Гарсія після завершення матчу розповів про власні враження від побаченого на футбольному полі.

"Ми відчуваємо гіркоту розчарування від цієї поразки, результат нас повністю не влаштовує. Проблема полягає в тому, що ми допускали помилки як у обороні, так і в нападі. У ситуації з першим голом, якого ми повинні були уникнути, це було очевидно.

Потім ми пішли на перерву за рівних умов із суперниками, бо пенальті реалізував Осімген. Це мало дати нам поштовх для перезапуску гри. Був непоганий шанс зробити рахунок 2:1, якби гол Віктора зарахували.

Але в підсумку ми ще й пропустили третій гол через те, що ми всі кинулись уперед до атаки, намагаючись зрівняти рахунок, але насправді погано лише те, що ми були недостатньо агресивними під час захисту. Коли ти програєш вдома й суперники виконують усього чотири штрафні за гру, це ненормально.

Я хотів бачити від команди високий пресинг, бо в ситуаціях, коли Осімген залишається один на один проти високої лінії, він може ставати справжнім головним болем для суперників. Але ми достатньо його не підтримали та не змогли максимально використати ці ситуації на власну користь.

Це була не наша ніч. Я хотів більше бачити підтримки від півзахисту. Тому я не догравав гру з двома нападниками, Сімеоне та Осімгеном, тому що думав, що ми втратимо ще й гру в півзахисті. Для того, щоб створювати моменти, ви повинні мати певний баланс.

Коли ж справа доходить до лави запасних, у мене є різні варіанти, які також можуть змінити нашу тактичну систему. Сьогодні ми спробували все, але це все було недостатньо ефективним. Я думаю, що в цьому й полягала найбільша різниця поміж командами сьогодні.

Я не думаю, що ця поразка — це тактичне питання. Це питання ментальності. Ми повинні зробити все, щоб зупиняти атаки суперників, перш ніж вони дійсно стануть небезпечними. Ми повинні більше працювати над цим, бути більш агресивними, бути більш розумними під час ранніх фолів на чужій половині поля, а не тоді, коли суперники вже наближаються до нашого штрафного.

Я не повинен бути занадто суворим до гравців у такий момент. Існує й моя відповідальність за цю поразку, але я не очікував такого виступу від команди. Ми втратили чудову можливість залишитися в четвірці", — заявив французький фахівець.

У наступному турі неаполітанський Наполі зіграє гостьовий матч проти Верони.