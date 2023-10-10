Італія

Керівництва клубів незадоволені перенесенням турніру на пізніший термін.

Суперкубок Італії має пройти в Саудівській Аравії у 2024 році за оновленим форматом, так званим фіналом чотирьох.

Учора на засіданні італійської ліги було вирішено, що турнір пройде з 21 по 25 січня, хоча раніше він планувався на 4-8 січня, але Саудівська Аравія попросила перенести розіграш кубка в Ер-Ріяді.

За інформацією Goal.com, яке посилається на La Gazzetta dello Sport, два клуби з чотирьох висловили своє невдоволення переносом турніру і мають намір бойкотувати його.

Йдеться про Наполі та Фіорентину. Керівництво "неаполітанців" бачить у нових датах загрозу підготовці команди до можливих матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Також клуби непокоїть неспокійна ситуація на Близькому Сході.

Зазначається, що якщо Наполі та Фіорентина відмовляться від участі у турнірі, то їх можуть замінити Мілан та Аталанта, які минулого сезону посіли четверте та п'яте місця відповідно.

Двома іншими учасниками турніру є Інтер, який виграв Кубок Італії та Лаціо, який фінішував другим у Серії А.