Італія

Нападник продовжує приносити користь римським "орлам".

У суботу, в рамках п'ятого туру Серії А, Лаціо приймав Монцу. Матч завершився у нічию (1:1), а єдиний гол у складі римського клубу забив з пенальті Чіро Іммобіле.

Як повідомляє твіттер Opta, 33-річний нападник "орлів" став першим із сезону-2012/13 італійцем, який відзначився 250 результативними діями у топ-5 ліг Європи. За цей період крім Лаціо, Іммобіле нетривалий час виступав у Ла Лізі за Севілью та у Бундеслізі за дортмундську Боруссію.

Також Іммобіле став лише восьмим футболістом, який досяг цієї позначки у топ-5 ліг Європи після Ліонеля Мессі, Кріштіану Роналду, Роберта Левандовського, Луїса Суареса, Каріма Бензема, Гаррі Кейна та Мохамеда Салаха.

У цьому сезоні італійський нападник провів у складі Лаціо п'ять матчів, відзначившись одним забитим м'ячем.

Відео огляд матчу п'ятого туру Серії А Лаціо-Монца, можна подивитися на нашому сайті.