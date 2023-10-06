Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Нашого конкурента очікує матч з лідером групи.

Стало відомо, кого саме викликав головний тренер збірної Італії Лучано Спалетті на жовтневі матчі "Скуадра Адзуррі". Про це повідомляє офіційний сайт федерації футболу Італії.

Вперше до збірної Італії викликано лівого захисника Тоттенгема Дестіні Удоджі.

Повний склад виглядає наступним чином:

Воротарі: Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ), Алекс Мерет (Наполі), Іван Проведель (Лаціо), Гульєльмо Вікаріо (Тоттенгем)

Захисники: Франческо Ачербі, Алессандро Бастоні, Маттео Дарміан, Федеріко Дімарко (всі — Інтер), Джованні Ді Лоренцо (Наполі), Крістіано Бірагі (Фіорентина), Федеріко Гатті (Ювентус), Джанлука Манчіні (Рома), Джорджіо Скальвіні (Аталанта), Дестіні Удоджі (Тоттенгем)

Півзахисники: Ніколо Барелла, Давіде Фраттезі (обидва — Інтер), Джакомо Бонавентура (Фіорентина), Браян Крістанте (Рома), Мануель Локателлі (Ювентус), Сандро Тоналі (Ньюкасл)

Нападники: Федеріко Кьєза, Мойзе Кін (обидва — Ювентус), Доменіко Берарді (Сассуоло), Джакомо Распадорі (Наполі), Джанлука Скамакка (Аталанта), Маттіа Дзакканьї (Лаціо), Ніколо Дзаньоло (Астон Вілла)

14 жовтня збірна Італії буде приймати збірну Мальти, а через три дні на Вемблі зіграє проти збірної Англії.