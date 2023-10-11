Італія

Гравець прокоментував невдачі тренера у Кампанії.

Каліду Кулібалі прокоментував чутки про можливе звільнення тренера Руді Гарсії - Tuttomercato Web.

"Часта зміна тренера — це не вихід, я сподіваюся, що Наполі приділить час Гарсії. Руді — чудовий тренер, і йому потрібен час, щоб адаптуватися, як і іншим тренерам у минулому.

Конте — чудовий тренер, я його добре знаю, і він завжди хотів бачити мене в клубах, де працював. Я дуже поважаю його, і він це знає, так само як я поважаю Руді. Неймар — один із найкращих гравців, з якими я коли-небудь працював. Про нього складається несправедливий образ, я бачу зовсім іншу людину, ніж ту, яку можна побачити в соціальних мережах. Я бачу справжнього професіонала, хорошого хлопця, який любить пожартувати. Він зовсім не зарозумілий, він завжди зупиняється, щоб сфотографуватися з фанатами".

Руді Гарсія може залишити Наполі через незадовільні результати, перед перервою на збірні колектив поступився Фіорентині 1:3.