Італія

Футболіст розповів про бажання перейти до команди.

Сімон К'єр дав інтерв'ю сайту Simonkjaergifs.com, який повністю присвячений йому, де розповів, що колись хотів доєднатися до Мілана ще за часів виступів у Палермо.

"Чесно кажучи, це змушує мене відчувати велику гордість. Я знаю, що це майже кліше, але Мілан був клубом моєї мрії, коли я вперше приїхав до Італії — в Палермо — як дуже молодий гравець" — сказав він.

"Це правдива історія, і я розповідав її раніше: коли я був у Палермо, я сказав своєму агенту: "Одного разу ти повинен оформити мій трансфер у Мілан!" Насправді я був близький до переходу в Мілан кілька разів у своїй кар'єрі, але нарешті це сталося. Зараз це клуб, де я провів найбільшу кількість ігор, і це добре. Тільки за Данію я зіграв більше ігор.

Я вірю, що цього літа клуб знайшов купу дуже хороших гравців, і вони допоможуть команді розвиватися в цьому сезоні. Я сподіваюся, що всі вони досягнуть успіху в команді і допоможуть цьому великому клубу досягти великих успіхів у майбутньому.

Думаю тільки про те, щоб залишитися в Мілані. І я повинен визнати, що я живу за кордоном стільки років і зіграв понад 600 ігор у міжнародному футболі, що мені важко бачити себе знову грати в датському клубі. Але дуже вірним кліше є те, що у футболі може статися все".

Цього сезону він провів п'ять матчів у чемпіонаті Італії.