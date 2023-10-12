Італія

Колишній захисник італійських чемпіонів вірить у подальші успіхи команди.

Чинний чемпіон Італії, неаполітанський Наполі, розпочав поточну кампанію геть не найкращим чином, проте це не заважає його колишньому центральному захисту Каліду Кулібалі, який нині виступає за аравійський Аль-Хіляль, очікувати на подальші здобуття трофеїв від "Партенопеї".

"Усі команди підсилились. Мілан, Інтер і Юве непогано розпочали сезон, і, я думаю, що Наполі ще зможе повернутись до рівня минулого року.

Наполі — мій фаворит. Я сподіваюсь, що вони виграють чемпіонат і кубки. Моє серце на завжди з Наполі", — заявив сенегальський виконавець.

Нагадаємо, що раніше Кулібалі висловився з приводу зміни тренерського штабу "південців".