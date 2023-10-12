Колишній захисник італійських чемпіонів вірить у подальші успіхи команди.
Каліду Кулібалі, Getty Images
12 жовтня 2023, 11:11
Чинний чемпіон Італії, неаполітанський Наполі, розпочав поточну кампанію геть не найкращим чином, проте це не заважає його колишньому центральному захисту Каліду Кулібалі, який нині виступає за аравійський Аль-Хіляль, очікувати на подальші здобуття трофеїв від "Партенопеї".
"Усі команди підсилились. Мілан, Інтер і Юве непогано розпочали сезон, і, я думаю, що Наполі ще зможе повернутись до рівня минулого року.
Наполі — мій фаворит. Я сподіваюсь, що вони виграють чемпіонат і кубки. Моє серце на завжди з Наполі", — заявив сенегальський виконавець.
Нагадаємо, що раніше Кулібалі висловився з приводу зміни тренерського штабу "південців".