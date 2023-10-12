Італія

Півзахисник Ювентуса прокоментував рішення залишитись у команді.

Другу частину попереднього сезону американський центральний півзахисник Вестон Маккенні провів у оренді в складі англійського Лідса, після чого мав повернутись до свого базового клубу, туринського Ювентуса.

Однак у "Старій Синьйорі" спочатку не дуже розраховували на подальші виступи 25-річного футболіста в складі основної команди, і навіть устигли виставити його на трансферний ринок.

Проте кампанія переходів добігла свого завершення, і Маккенні так нікуди й не пішов, тоді як згодом місцевій пресі стало відомо, що це сталось виключно завдяки бажанню самого гравця спробувати ще раз отримати прихильність Массіміліано Аллегрі.

"Іноді футбол буває дивним. Я дуже хотів залишитися в Турині, щоб продемонструвати, що я все ще здатний робити свій внесок на такому рівні.

Під час підготовки до сезону я дуже наполегливо працював над собою. Я не з тих, хто ховається від критики чи сумнівів тренера щодо мене, навпаки, ці речі мотивують мене ще більше.

Тепер я радий, що дав усім оточуючим деякі відповіді", — заявив американський виконавець.

У цьому сезоні Маккенні відіграв уже вісім матчів, зробивши одну гольову передачу.