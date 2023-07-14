Італія

"Стара синьйора" хоче оновити склад перед стартом нового сезону.

Туринський Ювентус більше не розраховує на трьох півзахисників — Вестона Маккенні, Артура Мело та Деніса Закарію. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, всі троє футболістів більше не входять до планів керівництва "старої синьйори", яке виставило їх на трансфер.

Також зазначається, що всі троє не поїдуть із командою на передсезонне турне у США.

Другу частину минулого сезону Маккенні провів у Лідсі — на його рахунку 20 матчів та один асист. Закарія в виступав за Челсі — на його рахунку 11 зустрічей та один забитий м'яч. На рахунку Артура лише один матч у складі Ліверпуля.

Раніше повідомлялося, що Ювентус відсторонив Бонуччі від першої команди та виставив на трансфер.