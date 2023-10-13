Італія

Конкурент для Тео.

"Россонері" зайняті пошуками підміни для свого лівого латераля Тео Ернандеса. Пріоритетна ціль — лівий захисник іспанського Бетісу Хуан Міранда. Про це повідомляє сайт Джанлукі Ді Марціо.

Як зазаначає джерело, перед стартом цього сезону андалусійський клуб просив за вихованця Барселони 12 млн. євро, але враховуючи, що контракт іспанця з Бетісом закінчується наступного літа, взимку Мілан буде готовий заплатити 5-6 млн. євро.

Трансфермаркт оцінює лівого захисника у дев'ять млн. євро.

У цьому сезоні Хуан Міранда відіграв за Бетіс шість матчів, не відзначившись результативними діями.