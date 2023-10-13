Італія

Ситуація поступово набирає обертів.

Президент федерації футболу Італії Даніеле Гравіна прокоментував скандал зі ставками футболістів національної команди - повідомляє Calciomercato.

"Скандал щодо ставок не можна було передбачити. Я вважаю, що ми відреагували на цю ситуацію дуже чуйно, злагоджено та з повагою до інституцій, гравців і футболки "скуадри адзурри".

На жаль, залежність від азартних ігор – це не футбольна проблема, а соціальна чума, яка роз'їдає зсередини. Вчора органи влади хотіли вручити повідомлення про ситуацію Дзаньоло та Тоналі".

Деякі гравці збірної Італії отримали звинувачення за ставки, через що їх було виключено з заявки на жовтневі матчі кваліфікації Євро-2024.