Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Гравці Ньюкасла та Астон Вілли були допитані поліцією.

Федерація футболу Італії на своєму офіційному сайті випустила заяву, в якій підтвердила, що двоє футболістів збірної Сандро Тоналі з Ньюкасла та Ніколо Дзаніоло з Астон Вілли підозрюються у нелегальних ставках.

Було ухвалено рішення відправити двох футболістів до розташування своїх клубів у англійській Прем'єр-лізі.

"Сьогодні (12 жовтня — прим.) ближче до вечора прокуратура Туріна повідомила про матеріали розслідування гравців Сандро Тоналі та Ніколо Дзаніоло, які зараз тренуються з національною командою у Федеральному технічному центрі в Коверчано.

Незалежно від характеру дій, вважаючи, що в цій ситуації два гравці не перебувають у необхідному стані для виконання зобов'язань, запланованих на найближчі кілька днів, Федерація вирішила також захистити їх, дозволити їм повернутися до своїх клубів", — йдеться в заяві італійської федерації.

Нагадаємо, у найближчих матчах відбору Євро-2024 збірна Італії зіграє проти Мальти (14 жовтня) та Англії (17 жовтня).

Також додамо, що півзахисник Ювентуса Ніколас Фаджолі зізнався у здійсненні ставок на футбольні матчі.