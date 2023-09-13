Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із партнером проекту, ТМ Львівське, оцінює дії футболістів збірної України у матчі кваліфікації чемпіонату Європи-2024.

Важкий вечір, який хочеться якомога швидше забути. На такій оцінці гостьової гри проти Італії ми зійшлись разом із уболівальниками й, напевно, більшого про гру збірної України сказати немає чого. Напомилялись біля власних воріт добряче, але дивом уникли значної переваги суперників за рахунком. Звісно, що цей результат нам скоріше за все ще доведеться згадати перед грою в останньому турі, але радше потрібно продовжувати працювати над помилками, оскільки єдине, за що "синьо-жовтих" реально можна було похвалити, так це за відсутність факту складання зброї за подекуди надзвичайно складних умов. Таке траплялось раніше, але цього разу цього вдалось уникнути.

За підсумками голосування за підтримки спонсора збірної України ТМ Львівське приз "Лев матчу" у грі проти Італії отримав нападник нашої національної команди — Андрій Ярмоленко, який цього разу звично зіграв у кожному з таймів на різних флангах атаки, де запам’ятався вболівальникам, передусім, своїм успішним долученням до єдиної гольової атаки "синьо-жовтих" у цей вечір.

І дійсно, команда Сергія Реброва мала обмаль моментів біля чужих воріт, тож розраховувати на інший результат вибору вболівальників якось не доводилось. Вибір на користь досвідченого виконавця в стартовому складі викликав у декого нерозуміння тренерських рішень, але в потрібний момент саме здатність Ярмоленка правильно прочитати епізод зіграла на нашу користь. Шкода, що окрім цього за 58 хвилин у діях Андрія ми не змогли спостерігати більше визначальних рис. Дуелі, здебільшого, він програвав, але точність передач, навіть за їх невеликої загальної кількості, прагнула бездоганності.

Football.ua оцінює гру футболістів збірної України у матчі на Міському стадіоні у Мілані (за 10-бальною шкалою).

Україна

Георгій Бущан — 6,0. Воротар збірної України подекуди рятував команду на останньому рубежі. А подекуди й сам привозив. Але потім самостійно рятував. Загалом, насиченим вийшов матч у плані загального обсягу роботи для Бущана, після якого його точна буде важко назвати ключовим гравцем команди Ротаня, але й найслабшою ланкою позиція воротаря в нас точно не була.

Юхим Конопля — 6,5. Відверто кажучи, про невелику кількість гравців збірної України цього вечора ми можемо говорити в контексті стабільної роботи та витривалості впродовж усього поєдинку. Але правий захисник точно підпадає під цю характеристику. На плечах Коноплі ми знову, як і проти Англії, намагались виходити з-під тиску опонентів у другій половині першого тайму, але цього разу суперники вже були готові до його передач на загострення.

Із-поміж іншого, можна виокремити боротьбу Юхима проти суперників поблизу власного штрафного, яка йому цього разу напрочуд удалась, а також певну кількість своєчасних перехоплень.

Ілля Забарний (5,5) — Сергій Кривцов (5,5) — 5,5. Коли в парі в центрі захисту Ребров вирішив використати Забарного та Кривцова, чиєю найбільш виграшною стороною є боротьба в повітрі, то це була одна історія. І якби навпроти них розташовувався Іммобіле, то й ситуація могла б складатись геть інакше. Але в атаці Італії вийшов Распадорі, і це вже геть змінювало підхід до оцінки ситуації. Одразу стала помітна різниця в гнучкості та швидкості з-поміж футболістами, і Джакомо навіть за другий поверх за рахунок цього інколи чіплявся. Окрім цього, ще були присутні й індивідуальні помилки від пари в центрі оборони.

Віталій Миколенко — 4,5. Щодо нашого лівого захисника, то звітне протистояння представнику англійського Евертона взагалі не вдалось. Що тільки не витворяв Дзаніоло, коли вчергове проштовхував м’яч повз Миколенка на фланзі, а подекуди Віталія взагалі не було на робочому місці, тож утворювався якийсь прохідний двір. І це ми ще мали констатувати, що приблизно половину боротьби внизу він у суперників виграв! А ще була присутня велика кількість втрат м’яча.

Олександр Зінченко — 6,0. Центрального півзахисника цього вечора тримали дуже міцно й подекуди навіть групами з двох та більше суперників. От і не вдалось Зінченку на максимум продемонструвати власні здібності, хоча й прикрих втрат м’яча від нього ми не побачили.

Георгій Судаков — 6,0. А ось щодо представника донецького Шахтаря ситуація була геть неоднозначна. Хтось наполегливо вказуватиме на епізод із першим пропущеним м’ячем, після якого "все, знімайте його з гри". А хтось може взяти до уваги решту гри та цілком слушно зауважити, що все, чого Україна досягла в атаці, так чи інакше проходило крізь ноги Георгія на чужій половині поля. Точно можна сказати, що за динамікою гри він був одним із лідерів, але той прикрий епізод усе ж таки наклав дуже помітний відбиток.

Тарас Степаненко — 6,5. Опорний півзахисник збірної України знову завершував гру з попередженням, але за такого темпу протистояння й не дивно, що гравець стилю Степаненка його отримав. Можливо, хіба що пізніше, аніж на те можна було очікувати — тут, так, погоджуємось. А що в залишку? Черговий матч із великою кількістю боротьби, подекуди невдалою, багато перехоплень у небезпечних зонах, блокувань ударів та видовищні підкати — куди ж без останнього?

Віктор Циганков — 6,0. Оскільки нападник збірної України тепер грає на видноті в каталонській Жироні, то й у аналітиків наших міжнародних суперників інформації щодо його сильних сторін аж за край. Ось й Італія була цілком готовою до того, аби протистояти Циганкову в будь-яких зонах. Зміна флангів з Ярмоленком спрацювала лише одного разу. Суперники втратили з поля зору Віктора й миттєво отримали кинджальний пас. Для перемоги того, звісно, замало, проте індивідуальне враження справляє цілком достатнє.

Артем Довбик — 6,0. У ситуації з оцінкою дій нападника нашої команди можемо тільки свідчити, що немає м’яча та простору — не буде й моментів, а отже свої фірмові "два змарнувати, третій — забити" Довбик утілити в життя не зможе. Десь під завісу першого тайму він нічогенько так увімкнувся до гри й одразу почав потріскувати захист італійців, що в підсумку навіть призвело до голу. Але влучно хтось зауважив — у моменті з голом Ярмоленка Артем міг забивати й самостійно.

Андрій Ярмоленко — 6,0.

Михайло Мудрик — 5,5. Своєю появою на полі нападник мав додати збірній спроможності виходити до блискавичних атак на чужі ворота. Але знову щось пішло не так. А тут ще й психологічний тиск від невдалого "побачення" з Вокером, вочевидь, відігравав певну роль, тож навіть у тих ситуаціях, коли на папері Мудрик мав обходити захисників Італії на швидкості, він починав щось вигадувати. Хоч у захисті подекуди допомагав, і на тому були вдячні. Однак дорогоцінний час минає.

Роман Яремчук — 5,5. Новоспечений форвард Валенсії вийшов трохи більше, аніж на пів години, та, за великим рахунком, не заподіяв значних клопотів захисту суперників. Десь заробив на собі фол, десь виграв боротьбу, десь притримав м’яч. Також, на відміну від Довбика, трохи глибше працював у захисті, але краще б Яремчук так зробив у минулій грі під час гольової від Кейна.

Віталій Буяльський, Владислав Ванат, Сергій Сидорчук — різну кількість ігрового часу отримала трійка виконавців, які останніми з’являлись на полі в складі нашої команди, а отже й часу на якісь удалі дії в них було обмаль. Однак ніхто з них при цьому не грав абияк. Ванат намагався гатити за першої нагоди, нехай і невдало, Буяльський знову заробляв на собі фоли, а Сидорчук не уникав боротьби. За великим рахунком, саме для цього їх і долучали до гри. Навіть Ребров це визнав, коли махнув рукою на промах Владислава у дуже чутливий момент протистояння.

Бажаєте дізнаватися про головні футбольні новини першими? Підписуйтесь на наш канал у Telegram! Слідкувати за нашим сайтом ви також можете у Facebook, Instagram та Twitter.