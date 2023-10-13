Італія

В Італії як завжди весело.

Польський вінгер Роми Нікола Залевські поставив на те, що буде попереджений під час матчу його команди проти Салернітани 22 травня. На 94-й хвилині жовта картка справді була йому показана. Про це повідомляє італійський сайт calciomercato.com.

Як стверджує джерело, колишній італійський підприємець Фабриціо Корона, який раніше заявив про причетність півзахисника до ставок, повідомив, що мати поляка надіслала йому повідомлення з проханням не згадувати ім'я її сина.

Раніше, повідомлялося про причетність до ставок, ще декількох зіркових італійських футболістів.