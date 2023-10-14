Італія

Неприємна історія з Італії.

Гравці збірної Італії Сандро Тоналі та Ніколо Дзаніоло зізналися поліції в тому, що грали в азартні ігри на нелегальних платформах у покер та блекджек, але ніколи не ставили на футбольні матчі. Про це повідомляє Corriere della Sera.

Під час надання свідчень гравці ледве стримували сльози. У рамках розслідування поліція вилучила у Тоналі та Дзаніоло телефони та планшети.

Зазначається, що агенти порадили Тоналі пройти лікування у психолога і гравець погодився, хоч і був дуже збентежений цією пропозицією.

Також, півзахисник Ньюкасла виразив бажання співпрацювати з Федерацією футболу Італії, щоб надалі провести серію зустрічей із молодими людьми, які залежать від ставок.

Раніше повідомлялося, що Сандро Тоналі та Ніколо Дзаніоло було виключено зі складу збірної Італії.