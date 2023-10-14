Неприємна історія з Італії.
Дзаніоло та Тоналі, Getty Images
14 жовтня 2023, 17:22
Гравці збірної Італії Сандро Тоналі та Ніколо Дзаніоло зізналися поліції в тому, що грали в азартні ігри на нелегальних платформах у покер та блекджек, але ніколи не ставили на футбольні матчі. Про це повідомляє Corriere della Sera.
Під час надання свідчень гравці ледве стримували сльози. У рамках розслідування поліція вилучила у Тоналі та Дзаніоло телефони та планшети.
Зазначається, що агенти порадили Тоналі пройти лікування у психолога і гравець погодився, хоч і був дуже збентежений цією пропозицією.
Також, півзахисник Ньюкасла виразив бажання співпрацювати з Федерацією футболу Італії, щоб надалі провести серію зустрічей із молодими людьми, які залежать від ставок.
Раніше повідомлялося, що Сандро Тоналі та Ніколо Дзаніоло було виключено зі складу збірної Італії.