Італія

Гендиректор Інтера висловився про камерунського голкіпера.

У літнє трансферне вікно міланський Інтер продав у Манчестер Юнайтед за 52,5 мільйони євро свого ключового голкіпера Андре Онана, гра якого у стартовому відрізку на Олд Траффорд часто стає причиною великої критики.

Генеральний директор "нерадзуррі" Джузеппе Маротта відповів на питання, чи може камерунський голкіпер колись повернутися в Інтер.

"Я не можу передбачити майбутнє, але... у футболі все може статися. Безперечно, це був чудовий період як для Онана, так для нас. Втім, підписати його безкоштовно і продати за ті гроші в Манчестер Юнайтед також було вдалою угодою", — цитує слова Маротти журналіст Фабріціо Романо з посиланням на GdS.

До вашої уваги матеріал із аналізом помилок Андре Онана в Манчестер Юнайтед та шляхи до покращення його гри.