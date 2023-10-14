Гендиректор Інтера висловився про камерунського голкіпера.
Андре Онана, getty images
14 жовтня 2023, 17:10
У літнє трансферне вікно міланський Інтер продав у Манчестер Юнайтед за 52,5 мільйони євро свого ключового голкіпера Андре Онана, гра якого у стартовому відрізку на Олд Траффорд часто стає причиною великої критики.
Генеральний директор "нерадзуррі" Джузеппе Маротта відповів на питання, чи може камерунський голкіпер колись повернутися в Інтер.
"Я не можу передбачити майбутнє, але... у футболі все може статися. Безперечно, це був чудовий період як для Онана, так для нас. Втім, підписати його безкоштовно і продати за ті гроші в Манчестер Юнайтед також було вдалою угодою", — цитує слова Маротти журналіст Фабріціо Романо з посиланням на GdS.
До вашої уваги матеріал із аналізом помилок Андре Онана в Манчестер Юнайтед та шляхи до покращення його гри.