Італія

Німець фінського походження опинився у сфері інтересів "вершкових".

Німецький центральний захисник Мілана Малік Тіав зацікавив мадридський Реал, повідомляє Mundo Deportivo.

"Вершкові" стежать за 22-річним гравцем, так як мають певні проблеми з підбором виконавців у центрі оборони через серйозне пошкодження у Мілітао, а також травматичність Алаби.

Тіав міг би посилити цю позицію у наступному сезоні. Повідомляється, що мадридці готові віддати за німця 20 мільйонів євро.

У цьому сезоні захисник провів за Мілан вже 9 матчів (7 у Серії А та 2 у Лізі чемпіонів). Портал transfermarkt оцінює гравця збірної Німеччини у 30 мільйонів євро.