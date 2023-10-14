Італія

Гендиректор Інтера поміж бельгійським форвардом та Мауро Ікарді обрав би другого.

У літнє трансферне вікно стався скандал за участю міланського Інтера та форварда Ромелу Лукаку, який в один момент почав ігнорувати свій колишній клуб та почав вести переговори щодо переходу в туринський Ювентус, але у підсумку перейшов у римську Рому.

Генеральний директор "нерадзуррі" Джузеппе Маротта відповів на питання щодо того, якого центрфорварда він би обрав: Ромелу Лукаку чи Мауро Ікарді.

"Лукаку чи Ікарді? Виходячи з того, як розвивалися події, я б вибрав Мауро Ікарді. Звичайно, Лукаку може говорити все, що завгодно, але ми завжди поважали його… Це той випадок, коли гроші мають головне значення в футболі", — цитує слова Маротти журналіст Фабріціо Романо з посиланням на Festival dello Sport.

Раніше генеральний директор Інтера також висловився щодо трансферу Андре Онана в Манчестер Юнайтед, який відбувся минулого літа.