Італія

Керівництво клуба задоволено тренером.

Директор Ювентуса Крістіано Джунтолі запевнив, що в клубі довіряють головному тренеру Массіміліано Аллегрі.

"Ми повинні захистити нашого менеджера Аллегрі, оскільки ми хочемо його підтримати.

Мене все ще дивує його пристрасть і відданість щодня, як і в перший день на посаді тренера", — наводить слова функціонер авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

Зазначимо, що туринська команда набрала 17 балів після восьми турів чемпіонату Італії та йде на третій сходинці.