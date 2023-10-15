Керівництво клуба задоволено тренером.
Массіміліано Аллегрі, getty images
15 жовтня 2023, 14:59
Директор Ювентуса Крістіано Джунтолі запевнив, що в клубі довіряють головному тренеру Массіміліано Аллегрі.
"Ми повинні захистити нашого менеджера Аллегрі, оскільки ми хочемо його підтримати.
Мене все ще дивує його пристрасть і відданість щодня, як і в перший день на посаді тренера", — наводить слова функціонер авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.
Зазначимо, що туринська команда набрала 17 балів після восьми турів чемпіонату Італії та йде на третій сходинці.
Нагадаємо, раніше Аллегрі заявив
, що є два аспекти, які Ювентус ще повинен покращити.