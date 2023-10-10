Італія

Гендиректор холдингу Exor висловив підтримку італійському фахівцю.

Генеральний директор холдингової компанії Exor, яка володіє туринським Ювентусом, Джон Елканн коротко відповів на питання щодо планів на майбутній розвиток команди.

За словами італійського підприємця, у таборі "старої синьйори" довіряють поточному головному тренеру Массіміліано Аллегрі.

"Ми сподіваємося виграти більше трофеїв з Массіміліано Аллегрі в якості головного тренера. Ми довіряємо Аллегрі та цілком розраховуємо на нього", - цитує слова Елканн журналіст Фабріціо Романо.

Після восьми стартових турів у італійській Серії А туринський Ювентус займає третю сходинку в турнірній таблиці, набравши 17 очок за наявності однієї поразки від Сассуоло.