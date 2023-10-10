Генеральний директор холдингової компанії Exor, яка володіє туринським Ювентусом, Джон Елканн коротко відповів на питання щодо планів на майбутній розвиток команди.

За словами італійського підприємця, у таборі "старої синьйори" довіряють поточному головному тренеру Массіміліано Аллегрі.

"Ми сподіваємося виграти більше трофеїв з Массіміліано Аллегрі в якості головного тренера. Ми довіряємо Аллегрі та цілком розраховуємо на нього", - цитує слова Елканн журналіст Фабріціо Романо.

Після восьми стартових турів у італійській Серії А туринський Ювентус займає третю сходинку в турнірній таблиці, набравши 17 очок за наявності однієї поразки від Сассуоло.