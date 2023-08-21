Італія

Керманич туринців прокоментував перший офіційний матч сезону.

Напередодні туринський Ювентус здолав фріульський Удізене в гостьовому поєдинку в рамках першого туру італійської Серії A.

Удінезе — Ювентус 0:3 Огляд матчу Серії A

Головний тренер "Старої Синьйори" Массімілано Аллегрі після завершення гри поділився власними враженнями від побаченого на полі.

"Ми задоволені грою і результатом, але цей матч запропонував певні моменти, над якими ще треба попрацювати.

У мене немає сумнівів, що є два аспекти, які ми ще повинні покращити. У першу чергу, це стосується володіння м’ячем, особливо дивлячись на другий тайм. Потрібно це робити на половині суперника, і при цьому трохи більше рухатися.

Цей вечір, безумовно, був нашим першим офіційним матчем у сезоні, було дуже спекотно, у нас були гравці, які поверталися після травм, але в цьому сенсі в нас є багато можливостей для забезпечення різноманіття.

Другий аспект, який нам потрібно покращити, це ситуації, коли ви не можете добре тримати м’яч і робите помилку, після чого вам доводиться захищатися по-іншому.

Це правда, що ми вигравали з різницею в три голи, але завжди потрібно бути обережним, тому що матчі швидко змінюються. Пропустили гол — далі все ускладнюється. Проте в цілому я задоволений грою команди", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі туринський Ювентус зіграє домашній матч проти Болоньї.