Італія

Італієць хоче залишитися у туринському клубі.

Туринський Ювентус переходить до завершальної стадії продовження контракту центрального захисника Федеріко Гатті, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Діюча угода 25-річного гравця збірної Італії розраховано до липня 2027 року. Продовжити її планують ще на один рік, до 2028-го. За даними Романо, переговори тривають і просуваються швидко.

Гатті хоче залишитися у клубі, який задоволений його грою. У цьому сезоні він з'являвся в основному складі Ювентуса у п'яти матчах Серії А, а один раз виходив на поле з лави запасних. Портал transfermarkt оцінює захисника у 12 мільйонів євро.