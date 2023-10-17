Італія

Власник та президент Лаціо заявив, що він не збирається продавати італійського форварда.

Напередодні у ЗМІ нападник римського Лаціо Чіро Іммобіле заявив, що через критику фанатів "орлів" у певні періоди він шкодував, що не перейшов до чемпіонату Саудівської Аравії.

Власник та президент Лаціо Клаудіо Лотіто прокоментував ці слова 33-річного італійського форварда.

"У нього контракт до 2026 року, я не хочу нікого продавати. Я ставлюся до Чіро, як до сина. Він виступив проти деяких фанатів, але не проти Лаціо.

Саудівська Аравія? Він ніколи не говорив з нами про це. Важко щось оцінювати, якщо немає пропозицій", — цитує слова Лотіто журналіст Ніколо Скіра з посиланням на Messaggero.

Нинішнього сезону 33-річний Чіро Іммобіле провів дев'ять поєдинків, у яких забив два голи.