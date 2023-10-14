Італія

Італійський форвард поділився своїми думками про пропозиції у літнє трансферне вікно.

Нападник Лаціо Чиро Іммобіле прокоментував інтерес до своєї персони з боку клубів із Саудівської Аравії у літнє трансферне вікно.

"Це рішення я розглядав влітку, коли надійшло кілька пропозицій, але потім я вирішив відмовитися через збірну та Лігу чемпіонів.

Після такого старту чемпіонату у мене виникли питання, особливо після критики з боку деяких, на щастя, не всіх, хто не побачив і не оцінив цей жест, а одразу висунув рахунок.

Це мене зачіпає, справді змушує вагатися. І зараз моє мислення вже не таке, як у липні. У деякі дні, коли я був у самому низу, я думав, краще б я пішов", — наводить слова Іммобіле Il Messaggero.

Нинішнього сезону 33-річний італієць провів дев'ять поєдинків, у яких забив два голи.