Італія

Півзахисник дав перший коментар після отримання бану.

Напередодні прокуратура Федерації футболу Італії призначила покарання для півзахисника туринського Ювентуса Ніколо Фаджолі, визнавши провину того в грі на тоталізаторі.

22-річний юнак отримав дискваліфікацію строком на сім місяців, хоча спочатку йому загрожувало відсторонення від футболу на три роки, після чого надвечір дав перший коментар щодо подій останніх днів.

"Я спочатку думав почати вибачатись перед фанатами Ювентуса та всіма футбольними фанатами в усьому світі після жахливої помилки, якої я припустився.

Але я був шокований фальшивими історіями в пресі, сповненими фальшивими подробицями мого життя, аби тільки виставити мене в поганому ракурсі. Скоро я розповів, як усе було насправді.

Тоналі запропонував мені грати на забороненому сайті. У віці 21 року багато хто з італійських футболістів так робить.

Я робив ставки на все підряд. Навіть на Торіно — Мілан, але ніколи при цьому не ставив на матчі за участі Ювентуса.

Визнаю, що я просив у борг у Раду Дрегушина та Федеріко Гатті, і обіцяю, що всім усе поверну. Наразі єдине, чого я відчайдушно прагну, це позбутись цих боргів", — заявив італійський виконавець.

Нагадаємо, що Фаджолі за свою кар’єру провів 45 матчів у складі Ювентуса, забивши три голи та віддавши шість гольових передач.