Італія

Футболіст залишиться без футболу, а також заплатить штраф.

Прокуратура Федерації футболу Італії винесла рішення щодо Ніколо Фаджолі у справі про здійснення ставок.

Як повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Італії, 22-річний півзахисник отримав покарання у вигляді дискваліфікації на 12 місяців. П'ять з них було прийнято рішення замінити на лікування від залежності, що буде протікати від шести місяців.

Крім того, НІколо Фаджолі треба буде сплатити штраф у розмірі 12 500 тисяч євро.

Стверджується, що зазвичай покарання складає три роки, проте футболіст пішов на угоду с прокуратурою, яка залишає за собою право на більше покарання, якщо футболіст знов здійснить ставки.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Бонуччі знав про залежність Фаджолі від азартних ігор — йому тепер також загрожує бан.