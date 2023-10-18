Італія

Англійський центрбек може вирушити до чемпіонату Італії.

Центральний захисник збірної Англії та Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр потрапив до сфери інтересів низки клубів італійської Серії А.

Як повідомляє talkSPORT, Мілан є однією з тих італійський команд, які слідкують за ситуацією навколо майбутнього 30-річного англійця на Олд Траффорд.

Раніше Магвайр вже заявляв, що збирається переглянути свою позицію щодо Манчестер Юнайтед, якщо він надалі не отримуватиме більше ігрового часу.

Також повідомлялося, що Вест Гем розглядає варіант із підписанням англійського центрбека в зимове трансферне вікно.