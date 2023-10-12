Англія

Захисник відверто розповів про своє майбутнє.

Захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр поділився думками щодо свого майбутнього. Цього сезону англієць відіграв 206 хвилин у чотирьох матчах у всіх турнірах і зробив одну результативну передачу

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"Я не збираюся сидіти тут все життя, граючи раз на місяць. Якщо так триватиме далі, мені доведеться провести зустріч із клубом та обговорити все. Я вірю у свої здібності", – цитує Магвайра Sky Sports.

Нагадаємо, раніше особисто Гаррі Магвайр висловився про критику на свою адресу.