Італія

Італієць на досвіді закриє питання.

Другий воротар Мілану Марко Спортьєлло отримав травму та не зіграє з Ювентусом. Про це повідомляє Sky Sport.

За інформацією джерела, у італійського голкіпера виявлено пошкодження литкового м'яза. Спортьєлло пропустить не менше десяти днів.

Оскільки основний воротар Мілану Майк Меньян пропустить матч через дискваліфікацію після вилучення в матчі з Дженоа (1:0) , проти Ювентуса у стартовому складі вийде 40-річний Антоніо Міранте.

Зазначимо, що востаннє Міранте розпочинав гру у стартовому складі у травні 2021 року, будучи гравцем Роми. Тоді голкіпер вийшов на поле у ​​півфінальному матчі Ліги Європи проти Манчестер Юнайтед.