Італієць на досвіді закриє питання.
Антоніо Міранте, Getty Images
19 жовтня 2023, 18:00
Другий воротар Мілану Марко Спортьєлло отримав травму та не зіграє з Ювентусом. Про це повідомляє Sky Sport.
За інформацією джерела, у італійського голкіпера виявлено пошкодження литкового м'яза. Спортьєлло пропустить не менше десяти днів.
Оскільки основний воротар Мілану Майк Меньян пропустить матч через дискваліфікацію після вилучення в матчі з Дженоа (1:0)
, проти Ювентуса у стартовому складі вийде 40-річний Антоніо Міранте.
Зазначимо, що востаннє Міранте розпочинав гру у стартовому складі у травні 2021 року, будучи гравцем Роми. Тоді голкіпер вийшов на поле у півфінальному матчі Ліги Європи проти Манчестер Юнайтед.