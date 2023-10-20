Італія

В організмі аргентинського нападника виявили заборонену речовину під час тесту, проведеного в листопаді 2022 року.

Нападник Алехандро Гомес, відомий в Україні за виступами за харківський Металіст, через три тижні після підписання контракту з італійською Монцею отримав дворічну дискваліфікацію. Про це повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, 35-річний аргентинець здав позитивний результат на заборонену речовину під час тесту на допінг, проведеного в листопаді 2022 року, за кілька днів до чемпіонату світу в Катарі.

За версією футболіста, днями раніше до тесту він погано себе почував вночі, через що, він, без попередньої консультації з клубними лікарями Севільї, випив сироп одного зі своїх дітей.

Враховуючи вік Папу Гомеса, якщо він не подасть апеляцію, то може остаточно завершити футбольну кар'єру.

Нагадаємо, Папу Гомес виступав за харківський Металіст з літа 2013 года до вересня 2014 року, зігравши 24 поєдинки, забивши чотири голи та віддавши шість результативних передач.