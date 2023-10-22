Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 21 жовтня 2023 року, 19:00.

У поєдинку дев’ятого туру італійської Серії A міланський Інтер у гостях розібрався з Торіно.

Перший тайм цієї зустрічі пройшов за переваги гостей, проте голів з лише одного удару в площину чужих воріт вони так і не відшукали.

А ось у другій половині ситуація для "биків" стала просто кричущою, оскільки вони програли опонентам в ще більшій кількості компонентів.

Разом із тим, прийшли голи від "змій" — Тюрам, Лаутаро відзначились черговими м’ячами в сезоні, а Чалханоглу добив господарів уже в компенсований час.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Торіно — Інтер у 9 турі італійської Серії A:

Торіно — Інтер 0:3

Голи: Тюрам, 59, Л. Мартінес, 67, Чалханоглу, 90+3

Торіно: В. Мілінкович-Савич, Тамез, Схуурс (Сазонов 51), Родрігес, Белланова, Лінетті (Войвода 86), Річчі, Лазаро (Ілич 86), Влашич, Сек (Гінейтіс 74), Пеллегрі (Санабрія 74)

Інтер: Зоммер, Павар (Думфріз 57), Ачербі, Де Фрай, Дарміан (Біссек 90+2), Чалханоглу, Барелла (Фраттезі 57), Мхітарян, Дімарко (Аугусто 57), Тюрам, Лаутаро Мартінес (Клаассен 82)

Попередження: Лінетті 80 — Барелла 49, Аугусто 90+5