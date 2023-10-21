Італія

Голи Тюрама та Лаутаро Мартінеса принесли перемогу "нерадзуррі".

У рамках дев'ятого туру італійської Серії А міланський Інтер вирушив у гості до Торіно, де зумів здобути впевнену перемогу.

Після безгольового першого тайму "нерадзуррі" вдалося забити три "сухих" м'ячі після перерви, авторами яких стали Маркус Тюрам, Лаутаро Мартінес та Хакан Чалханоглу.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Інтера з рахунком 3:0.

Торіно — Інтер 0:3

Голи: Тюрам, 59, Л. Мартінес, 67, Чалханоглу, 90+3

Торіно: В. Мілінкович-Савич, Тамез, Схуурс (Сазонов 51), Родрігес, Белланова, Лінетті (Войвода 86), Річчі, Лазаро (Ілич 86), Влашич, Сек (Гінейтіс 74), Пеллегрі (Санабрія 74)

Інтер: Зоммер, Павар (Думфріз 57), Ачербі, Де Фрай, Дарміан (Біссек 90+2), Чалханоглу, Барелла (Фраттезі 57), Мхітарян, Дімарко (Аугусто 57), Тюрам, Лаутаро Мартінес (Клаассен 82)

Попередження: Лінетті 80 — Барелла 49, Аугусто 90+5