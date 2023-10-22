Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 21 жовтня 2023 року, 19:00.

У поєдинку дев’ятого туру італійської Серії A римський Лаціо в гостях переграв Сассуоло.

Гості вирішили не зволікати з можливістю встановити контроль над грою та інтенсивно атакували чужі ворота вже від самого початку матчу.

Не забарились при цьому й голи — Феліпе Андерсон та Луїс Альберто забезпечили "орлам" істотну перевагу за рахунком, після чого Лаціо залишалось лише втримати її в другому таймі.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Сассуоло — Лаціо в 9 турі італійської Серії A:

Сассуоло — Лаціо 0:2

Голи: Ф. Андерсон, 28, Луїс Альберто, 35

Сассуоло: Консільї, Тольян, Д. Феррарі, Руан (Ерліч 46), Педерсен (Вінья 46), Болока, Рачіч (Торстведт 46), Берарді, Кастільєхо (Дефрель 61), Лор'єнте, Пінамонті (Мулаттьєрі 88)

Лаціо: Проведель, Лаццарі, Патрік, А. Романьолі, Марушич, Гендузі (Весіно 67), Ровелла (Катальді 53), Луїс Альберто (Камада 80), Феліпе Андерсон, Кастельянос (Іммобіле 80), Педро (Дзакканьї 53)

Попередження: Педерсен 31 – Ровелла 32, Педро 44, Луїс Альберто 75, Катальді 77