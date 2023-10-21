Італія

Римський клуб забезпечив собі необхідний результат ще до перерви.

У рамках дев'ятого туру італійської Серії А римський Лаціо вирушив у гості до Сассуоло, де зумів здобути доволі впевнену перемогу.

Команда Мауріціо Саррі ще у першому таймі відправила у ворота суперника два "сухих" м'ячі: спочатку Феліпе Андерсон відзначився на 28-ій хвилині, а після Луїс Альберто на 35-ій хвилині подвоїв перевагу "орлів".

Більше команди у цьому протистоянні не забивали, а фінальний свисток зафіксував виїзну перемогу Лаціо з рахунком 2:0.

Сассуоло — Лаціо 0:2

Голи: Ф. Андерсон, 28, Луїс Альберто, 35

Сассуоло: Консільї, Тольян, Д. Феррарі, Руан (Ерліч 46), Педерсен (Вінья 46), Болока, Рачіч (Торстведт 46), Берарді, Кастільєхо (Дефрель 61), Лор'єнте, Пінамонті (Мулаттьєрі 88)

Лаціо: Проведель, Лаццарі, Патрік, А. Романьолі, Марушич, Гендузі (Весіно 67), Ровелла (Катальді 53), Луїс Альберто (Камада 80), Феліпе Андерсон, Кастельянос (Іммобіле 80), Педро (Дзакканьї 53)

Попередження: Педерсен 31 – Ровелла 32, Педро 44, Луїс Альберто 75, Катальді 77