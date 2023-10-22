Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 9-го туру італійської Серії А, у якому зіграють Мілан та туринський Ювентус.
Антоніо Міранте, Getty Images
22 жовтня 2023, 21:10
Мілан та туринський Ювентус зіграють на Сан-Сіро в рамках дев'ятого туру італійської Серії A.
Стефано Піолі, після перемоги над генуезьким Дженоа (1:0), залучив до стартового складу Міранте в рамці воріт, тоді як Калабрія зіграє на правому фланзі оборони, а Пулішич, Жиру та Лукаку повернуться в трійку нападу.
Массіміліано Аллегрі, на тлі перемоги в дербі над Торіно (2:0), використав із перших хвилин Ругані в трійці центральних захисників, тоді як Мілік долучить до Кіна в парі нападників.
Мілан: Міранте — Калабрія, Тіав, Томорі, Флоренці — Муса, Адлі, Рейндерс — Пулішич, Жиру, Леау.
Запасні: Нава, Барточчоні, Калулу, К’єр, Пеллегріно, Хіменес, Ромеро, Побега, Крунич, Йович, Окафор, Траоре.
Запасні: Пінсольо, Перін, Гуйсен, Камбіазо, Міретті, Ніколуссі-Кавілья, Нонге, К’єза, Влахович, Їлдиз, Ілінг.
Ювентус: Щесни — Гатті, Бремер, Ругані — Веа, Маккенні, Локателлі, Рабьо, Костич — Мілік, Кін.
Гра Мілан — Ювентус почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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