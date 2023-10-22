Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 9-го туру італійської Серії А, у якому зіграють Мілан та туринський Ювентус.

Мілан та туринський Ювентус зіграють на Сан-Сіро в рамках дев'ятого туру італійської Серії A.

Стефано Піолі, після перемоги над генуезьким Дженоа (1:0), залучив до стартового складу Міранте в рамці воріт, тоді як Калабрія зіграє на правому фланзі оборони, а Пулішич, Жиру та Лукаку повернуться в трійку нападу.

Массіміліано Аллегрі, на тлі перемоги в дербі над Торіно (2:0), використав із перших хвилин Ругані в трійці центральних захисників, тоді як Мілік долучить до Кіна в парі нападників.

Мілан: Міранте — Калабрія, Тіав, Томорі, Флоренці — Муса, Адлі, Рейндерс — Пулішич, Жиру, Леау.

Запасні: Нава, Барточчоні, Калулу, К’єр, Пеллегріно, Хіменес, Ромеро, Побега, Крунич, Йович, Окафор, Траоре.



Ювентус: Щесни — Гатті, Бремер, Ругані — Веа, Маккенні, Локателлі, Рабьо, Костич — Мілік, Кін.