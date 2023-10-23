Італія

Керманич Ювентуса прокоментував перемогу над Міланом.

Туринський Ювентус напередодні обіграв Мілан у гостьовому поєдинку в рамках дев’ятого туру італійської Серії A.

Мілан — Ювентус 0:1 Відео гола та огляд матчу Серії А

Після завершення гри головний тренер "б’янконері" Массіміліано Аллегрі поділився враженнями від побаченого на полі.

"У першому таймі ми добре оборонялись. Футбол тоді складається з окремих епізодів, і розумна дія Кіна дозволила нам у підсумку отримати чисельну перевагу.

У фінальній частині зустрічі ми повинні були діяти краще, із більшим терпінням, не даючи Мілану можливості перейти до контратаки. За чисельної переваги ви не повинні дриблінгувати перед власним штрафним, створювати підстави контратаки суперників або вузькі комбінувати в небезпечних зонах.

Але це нормально: багато хлопців у нас ще молоді та незрілі, тому грати на Сан-Сіро для них — нелегке завдання. Я просто повинен подякувати своїм гравцям, що вони зробили мене дуже щасливим.

У обороні ми зіграли дуже добре. Леау постійно загрожував нашому захисту, але Гатті та Бремер, як і решта команди, нічого не дозволили йому зробити в цій грі.

Ця перемога дає нам багато можливостей. Але тільки в тому випадку, якщо ми усвідомлюємо, що повинні далі робити, щоб покращити власну гру. Якщо просто будемо задоволені цим результатом, то далеко не підемо. Це не той матч, який істотно має щось змінювати.

Сьогодні я також радий за дебют Гейсена, який вийшов на поле із спокоєм та зрілістю, невластивими гравцеві 2005 року народження. Спробуємо добре провести перший відрізок, а далі побачимо.

Локателлі? Він — гравець із характером і технікою, який добре пасує Ювентусу", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі туринський Ювентус зіграє домашній матч проти Верони.