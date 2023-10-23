Італія

Півзахисник Ювентуса прокоментував перемогу над Міланом.

Туринський Ювентус у гостьовому поєдинку в рамках дев’ятого туру італійської Серії A напередодні обіграв Мілан.

Мілан — Ювентус 0:1 Відео гола та огляд матчу Серії А

Після завершення гри півзахисник "б’янконері" Мануель Локателлі поділився враженнями від побаченого на полі.

"Життя справді неймовірне: саме в цей день сім років тому я забивав гол, який присвятив своїй родині. А сьогодні перед грою Рабьо сказав мені зробити те саме, але в правильні ворота.

Для мене Сан-Сіро — це особливе місце, бо я тут виріс. Тому це дійсно особливий вечір, адже я граю в команді, у якій хотів грати.

Перевага за кількістю гравців безперечно допомогла нам, але ми й без того серйозно налаштовувались на гру.

У чому різниця між нами та іншими претендентами на чемпіонство? Ми ще маємо дозріти, бо команда перебуває в процесі становлення з багатьма молодими футболістами в складі. Ми можемо робити великі речі, якщо докладатимемо достатньо зусиль та гратимемо із самопожертвою.

Наразі наша мета — Ліга чемпіонів, а в березні подивимось, як воно буде.

Із іншого, я щасливий, що Фаджолі хоча б може тренуватись із нами. Ми любимо його і повинні бути поруч", — заявив італійський виконавець.

У наступному турі туринський Ювентус зіграє домашній матч проти Верони.