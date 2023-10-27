Італія

Для 30-річного українця це буде восьмий матч у складі італійської команди.

Сьогодні, 27 жовтня, відбудеться матч десятого туру італійської Серії А, у якому Дженоа зіграє проти Салернітани.

Тренерський штаб "грифонів" на чолі з Альберто Джилардіно вирішив випустити в основному складі українського півзахисника Руслана Маліновського.

Для 30-річного українця це буде четвертий матч поспіль в основі та восьмий загалом. Поки що українець провів їх без результативних дій.

Нагадаємо, матч Дженоа — Салернітана розпочнеться о 21:45 за київським часом.