Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український хавбек отримав попередження у поєдинку проти Північної Македонії через хвилину після виходу на заміну.

У рамках відбору на ЄВРО-2024 національна збірна України зустрілася в номінально домашньому матчі з Північною Македонією.

На 69-ій хвилині цього протистояння, за рахунку 1:0 на користь "жовто-синіх", український центральний півзахисник Руслан Маліновський, який вийшов на заміну замість Олександра Зубкова хвилиною раніше, отримав попередження.

Таким чином, через перебір жовтих карток 30-річний хавбек не зможе допомогти збірній Україні у наступному поєдинку відбору на ЄВРО-2024 проти Мальти.

Матч Мальта — Україна відбудеться 17 жовтня о 21:45.